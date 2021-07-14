تونس تشارك بجلسة رفيعة المستوى حول ليبيا.. في نيويورك

يقوم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بزيارة عمل إلى نيويورك خلال الفترة من 14 إلى 17 يوليو الجاري، بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وقالت وزارة الخارجية التونسية: سيُشارك “الجرندي” يوم 15 يوليو 2021 في جلسة خاصة رفيعة المستوى حول “المسار السياسي في ليبيا”.

وتشهد هذه الجلسة متابعة تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء خارطة الطريق المنبثقة عن منتدى الحوار السياسي الليبي الذي احتضنته تونس في نوفمبر 2020، وما أسفر عنه من نتائج، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، ومواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، إضافة إلى سحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة ككل.

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