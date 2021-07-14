الجرندي يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في جلسة لمجلس الأمن حول ليبيا

ليبيا – أعلن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي مشاركته في جلسة خاصة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول المسار السياسي في ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، يتوجه الجرندي الأربعاء إلى نيويورك للمشاركة في الجلسة في إطار عضوية تونس غير الدائمة بالمجلس التي سيتم عقدها في الـ15 من يوليو الجاري، لمتابعة تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء خارطة الطريق.

وتابع البيان: إن هذه الخارطة التي تبناها ملتقى الحوار السياسي تضمنت تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية واتفاق وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين الأجانب والمرتزقة بشكل يضمن أمن واستقرار ليبيا والمنطقة ككل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية