الزناتي: ليبيا لا تزال في المنطقة الآمنة وبائيا.. والوضع مطمئن جدا

قال وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، إن ليبيا لا تزال حتى اللحظة في «المنطقة الآمنة وبائيًا»، موضحًا أن الوضع الوبائي «مطمئن جدا».

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن زيادة الإصابات أخيرًا المسجلة بفيروس «كورونا المستجد» تشير إلى أن الوباء بات «أكثر انتشارًا» لكنه أيضًا «أقل خطرًا» في ضوء «التناسب العكسي» بين هذه الزيادة وحالات الوفاة، والحالات التي تحتاج الدخول إلى مراكز العزل.

وأضاف: «هذا يدعونا إلى الاطمئنان في جزء والحذر في جزء آخر»، داعيًا المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة خاصة خلال عيد الأضحى.

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