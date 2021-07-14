دون الكشف عن الطرف الليبي.. قطر تعلن ابرام اتفاقية مع مركز دولي لتعزيز التنمية في ليبيا عبر الرياضة

ليبيا – أبرم صندوق قطر للتنمية ومبادرة “احفظ الحلم” التابعة للمركز الدولي للأمن الرياضي اتفاقية منحة لتمكين الشباب وتعزيز السلام والتنمية في ليبيا عبر الرياضة.

ووفقًا لما ورد في صحيفة الراية القطرية وتابعته صحيفة المرصد، فقد تم التوقيع على الاتفاقية المشتركة عبر تقنية الاتصال عن بعد، لتكون بمثابة دراسة متعمقة لتقييم وضع الشباب الليبي وتطلعاتهم، ودورهم المحتمل في إعادة الإعمار بعد الصراع كعوامل للتغيير الإيجابي.

وتهدف الاتفاقية الاستفادة من إمكانات الرياضة كأداة لتسهيل تنمية المهارات وإعادة الاندماج في حالات ما بعد الصراع والتماسك الاجتماعي للشباب والأطفال، وتوفير الأنشطة الرياضية فرصًا لتعزيز التماسك والوئام الاجتماعي، من خلال الاعتراف بالرياضة واستخدامها كأداة فعالة في الجهود الإنسانية والإنمائية وبناء السلام.

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