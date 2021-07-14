وزير المواصلات يناقش أوضاع البنية التحتية مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية

اجتمع صباح اليوم الأربعاء، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، محمد سالم الشهوبي، بعمداء بلديات المنطقة الجنوبية بمقر وزارة المواصلات بطرابلس.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “خلال الاجتماع ناقش العمداء مع الوزير أوضاع البنية التحتية لقطاع المواصلات بالمنطقة الجنوبية وخصوصا تهالك البنية التحتية للطرق وانتهاء عمرها الافتراضي، الأمر الذي أدي إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية وإزهاق الأرواح”.

وأضاف البيان “نوه عميد بلدية وادي البوانيس، على فرج عكاشة، خلال الاجتماع إلى أن البنية التحتية للطرق الرابطة بين مناطق بلدية وادي البوانيس متهالكة ولم تعد تصلح للاستخدام والتي أنشئ عددا منها في عهد المملكة ولم يتم صيانتها أو تجديدها كالطريق الرابط بين منطقة سمنو ومنطقة الزيغن”.