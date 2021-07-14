كويدير: سنستخدم قرار مجلس النواب للعام 2014 بشأن آلية انتخاب رئيس الدولة مباشرة ملحقا دستوريا

أوضح عضو اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب لوضع تشريعات الانتخابات مفتاح كويدير، أن اللجنة ستجتمع اجتماعها الأول مع المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، وسيتركز عملنا حول وضع تشريع للانتخابات البرلمانبة والرئاسية.

كويدير، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن مجلس النواب أصدر قرار في عام 2014 بشأن آلية انتخاب رئيس الدولة مباشرة، وستستعين اللجنة به في عملها باعتباره ملحقا دستوريا، مضيفاً: “المقاعد ستكون حسب الدوائر وفق القانون 17 للعام 2013 الصادر عن هيئة الدستور، يراعى فيها عدد السكان والتوزيع الجغرافي ولن تحسب المناطق مجتمعة”.

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