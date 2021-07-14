تحرك ليبي لدعم “تونس الشقيقة” ضد كورونا

وجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، كتابًا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يفيد بضرورة تسخير كافة الإمكانات لدعم الأشقاء في تونس، في ظلّ انهيار المنظومة الصحية على خلفية تزايد مخاطر الأوضاع الوبائية.

وشدد “المنفي” على أهمية تطبيق الإجراءات اللازمة خلال أسرع وقت، لمعاونة الأشقاء في تونس على مواجهة الجائحة.

جاء هذا التحرك؛ حرصاً من المجلس الرئاسي والشعب الليبي على مساندة ودعم الشعب التونسي الشقيق في محنته.

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