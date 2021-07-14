مدير مركز العزل ببلدية زوارة: الوضع الوبائي في البلدية متزايد ووضع الحالات بين المتوسط وشديد الخطورة

أوضح مدير مركز العزل ببلدية زوارة إيهاب عمران، اليوم الأربعاء، الوضع الوبائي في بلدية زوارة متزايد، ووضع الحالات بين المتوسط وشديد الخطورة.

عمران، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن نتائج التحاليل تثبت إصابة 50 إلى 60 شخصا في كل 100 عينة، بعد أن وصلنا الفترة الماضية إلى إصابة واحدة في كل 100 عينة، ناهيك عن إصابة كل أفراد العائلة لكل مصاب بسبب سرعة الانتشار، ولا نستطيع التثبّت من نوع السلالة حتى الآن.

وتابع: “إمكانياتنا متواضعة وفرق الطوارئ بوزارة الصحة تتواصل معنا وما زلنا ننتظر الدعم وكل الوعود لم تتحقّق، والكوادر الطبية لم تتسلّم رواتبها منذ شهر نوفمبر 2020، وأغلب النواقص نوفرها بجهود ذاتية لعدم توفر ميزانية، وسجلنا 3 إصابات في العناصر الطبية، والبلدية اتخذت قرارا بإغلاق المدارس وحظر المناسبات الاجتماعية لأنها مقصد للزوّار من كل مدن الجوار”.

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