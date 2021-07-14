سميو: مركز مكافحة الأمراض يعد لحملة تطعيمات الأسبوع القادم بالبلديات التي تشهد تفاقما في الوضع الوبائي

أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، اليوم الأربعاء، أن المركز يعد لحملة تطعيمات الأسبوع القادم بالبلديات التي تشهد تفاقما في الوضع الوبائي، وهي بلديات الزاوية ومصراتة وزليتن وزوارة، من الخميس إلى الأحد.

سميو، وفي تصريحات صحفية، قال: “وزّعنا لقاح سبوتنيك المفرج عنه من الرقابة على الأدوية على الفروع الـ4 طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، لتشرع في توزيعه على مراكز التطعيمات الواقعة في نطاقها، والمستفيدون من التطعيمات بلغ عددهم 437414 مواطنا، وعدد المسجلين في المنظومة 905 آلاف مواطن”.

وأضاف: “ننتظر شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك تحوي 500 ألف جرعة ستصل السبت أو الأحد بحسب ما وعدت به الشركات الموردة”.

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