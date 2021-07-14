“مجلس دعم المحاكمة العادلة”: احتجاز الساعدي القذافي تعطيل لأوامر القضاء الليبي

أصدر المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، بيانًا صحفيًا، طالب خلاله بإطلاق سراح، الساعدي القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

وجاء في البيان، الذي حصلت «الساعة 24» على نسخة منه، أنه “رغم حصوله على البراءة ، لا تزال السلطات الليبية الحالية تحتفظ بالساعدي القذافي کرهينة سياسية لاستخدامها في وقت لاحق، وهذا هو السبب في عدم الإفراج عنه حتى الآن حسب تصريحات خالد الزائدي ، محامي أسرة الراحل معمر القذافي”.

وتابع البيان، أن “المحامي أكد تعرض الساعدي للكثير من الأمراض المزمنة، وكان يحتاج إلى العلاج ، لكن منعته إدارة السجن من تلقي هذا العلاج ، وهذا ما ثبت من خلال التقارير الطبية الخاصة به”.

وأردف البيان، أن “ما تعرض له الساعدي القذافي من اعتقال تعسفي وتعذيب وحرمان من العلاج ينتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية وقواعد نيلسون مانديلا ، والمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تنص على أنه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”، لافتًا إلى أنه “إضافة إلى ذلك، يعد احتجاز الساعدي هو تعطيل مباشر الأوامر القضاء الليبي”۔

وأكمل البيان، أن “المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان يدين الاعتقال التعسفي الذي تمارسة السلطات الليبية الحالية بحق الساعدي القذافي ويدعو للإفراج عنه فورأ دون قيد أو شرط کونه حاصل على البراءة”، مردفًا “ويدعو السلطات إلى الالتزام بواجباتها الدولية واحترام قرارات القضاء الليبي”.

وأكد البيان، على أن “المجلس الدولي يطالب النيابة العامة يفتح تحقيق حول الانتهاكات التي تعرض لها الساعدي خلال فترة احتجازه ، ومحاسبة مرتكبيها”.

كما نطالب الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالإطلاع على قضية الساعدي والمطالبة بالإفراج عنه والتحقيق بكافة الانتهاكات التي تعرض لها خلال فترة الاحتجاز “.

ونوه البيان في ختامه ، إلى أن “جرائم احتجاز وتعذيب الساعدي ليست من الجرائم التي تسقط بالتقادم ، وتندرج ضمن الجرائم الدولية”.