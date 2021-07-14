بوريطة: المغرب ملتزم بإرساء أسس الاستقرار الدائم في ليبيا

ليبيا- أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أهمية وضع حركة عدم الانحياز في قلب الجهود متعددة الأطراف لمواجهة التحديات العالمية مثل الأزمة في ليبيا.

تأكيد بوريطة جاء خلال كلمته في المؤتمر الوزاري للحركة المنعقد على مدار يومي الـ13 والـ14 من يوليو الجاري في العاصمة الأذرية باكو، بمشاركة ليبيا، التي تابعتها صحيفة المرصد، وفيها جدد الوزير المغربي التزام بلاده بإرساء أسس الاستقرار الدائم في البلاد.

وتابع بوريطة: إن ليبيا ترتبط بالمغرب من خلال التاريخ والمصير المشترك. مبينًا أن بلاده تدعم جهود الشعب الليبي والمؤسسات الليبية الشرعية للتحضير للانتخابات المقبلة، كخطوة إضافية نحو هذا الاستقرار.

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