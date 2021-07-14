حمودة: نتوقع وصول 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي الجديد قريبا جدا

أكد الناطق الرسمي لمجلس وزراء الحكومة المؤقتة، محمد حمودة، أن الحكومة استلمت حتى الآن نحو 800 ألف جرعة من اللقاح المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، مشيرا إلى أنه تم تطعيم نحو 450 ألف مواطن.

حمودة، وفي تصريحات له، حول حملة التطعيم ضد كورونا، قال: “نتوقع قريبا جدا وصول 500 ألف جرعة جديدة من اللقاح الروسي الجديد سبوتنيك لايت”.

وأضاف: “يتميز اللقاح الجديد بأنه يمكن تخزينه في درجة حرارة بين 2 إلى 8 درجة مئوية وليس كما هو الحال مع لقاح «سبوتنيك في» والذي كان يمثل عائقا أمام مراكز التطعيم”.

وتابع: “سيقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بحملة تطعيم خاصة في المناطق الساخنة نسبيا بالنسبة لتفشي فيروس كورونا”.

واستطرد: “سيباشر مركز مكافحة الأمراض، يوم الخميس المقبل باستهداف مدن «مصراتة، الزاوية» ويوم السبت والأحد، مدن زليتن، الخمس، زوارة”.

واستكمل “نهيب بجميع المواطنين ضرورة التطعيم والتسجيل بالمنظومة”.

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