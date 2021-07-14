سميو: نعد لحملة تطعيمات في البلديات ذات الوضع المتفاقم

قال مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، إنهم بصدد الإعداد لحملة تطعيمات الأسبوع القادم بالبلديات التي تشهد تفاقما في الوضع الوبائي، وهي بلديات الزاوية ومصراتة وزليتن وزوارة، من الخميس إلى الأحد.

أضاف سميو في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أت المركز وزع لقاح سبوتنيك المفرج عنه من الرقابة على الأدوية على الفروع الـ4 طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة، لتشرع في توزيعه على مراكز التطعيمات الواقعة في نطاقها.

وتابع قائلًا: “المستفيدون من التطعيمات بلغ عددهم 437414 مواطنا، وعدد المسجلين في المنظومة 905 آلاف مواطن، وننتظر شحنة من اللقاح الروسي سبوتنيك تحوي 500 ألف جرعة ستصل السبت أو الأحد بحسب ما وعدت به الشركات الموردة”.