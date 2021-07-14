دغيم: البرلمان أطلق رصاصة الرحمة على نفسه وأصبح عنوانًا للعرقلة

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم أن فشل البرلمان أمس هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على نفسه وأنه أصبح عنوانًا للعرقلة ومعاناة الشعب.

دغيم أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أن هذا الفشل يؤكد رفض إجراء انتخابات برلمانية في مدة أقصاها 24 ديسمبر المقبل.

ولفت إلى أن تحديد نصاب الـ120 لإقرار الميزانية كلام حق أريد به الباطل، وهو مخالف للممارسة والمصلحة العامة والمقصد من فلسفة التشريعات.

كما طالب رئيس اللجنة التشريعية بكشف محاضر جلسات البرلمان التي أُقرت الميزانيات السنوية السبع السابقة بها ليعرف الشعب بكم صوت اعتمدت.

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