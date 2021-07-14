مصادر أمنية: مليشيات أسامة الجويلي وراء الاعتداء على جهاز النهر الصناعي وخطوط الكهرباء لدفع رواتب المرتزقة

أفادت مصادر أمنية بأن الاعتداءات التي يتعرض لها جهاز النهر الصناعي في منطقة سهل الجفارة تقوم بها مليشيات خارجة عن القانون للإتجار في الخردة.

وقالت المصادر في تصريحات لصحيفة “العين الإخبارية” الإماراتية، إن مليشيات أسامة الجويلي المعززة بمرتزقة تشاديين تقوم بالاعتداء على خطوط الكهرباء ومحطات المياه وغيرها ولا تعير اهتماما لمعاناة المواطنين المستمرة.

وأضافت أن هذه المليشيات تقوم بالإتجار في هذه المواد لدفع رواتب المرتزقة الذين يعملون معهم منذ سنوات.

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