“وول ستريت جورنال”: الغرب الليبي تحت رحمة الميليشيات المدعومة من الجيش التركي لضمان الوصول إلى البحر المتوسط للتنقيب عن الطاقة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية بأن ليبيا، التي نسيتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى حد كبير، أصبحت مركزًا للاتجار بالبشر ومصدرًا لأزمة المهاجرين في أوروبا، بعد عقد من الانقسام.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها بعنوان “بايدن يمكن أن يعوض إهمال أوباما لليبيا”، ترجمته قناتنا، أن احتياطيات ليبيا النفطية التي أغنى دول إفريقيا، معرضة لخطر الخضوع للسيطرة التركية، مؤكدة أن حل الأزمة يكمن في إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع خروج جميع القوات الأجنبية.

وأوضحت أن الغرب الليبي تحت رحمة المليشيات المدعومة من الجيش التركي؛ لضمان الوصول إلى البحر المتوسط للتنقيب عن الطاقة.

وأضافت أن التدخل التركي يأتي بناء على اتفاقية أمنية وبحرية وقعتها أنقرة مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها نهاية العام 2019م، مبينة أنه رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، لكن تركيا تعزز تواجدها من خلال بناء قواعد جوية وبحرية هناك.

وبينت الصحيفة أن الولايات المتحدة ظلت إلى حد كبير بعيدة عن الملف الليبي منذ 2012م، لكن يمكنها أن تتحمل المسؤولية من خلال الإصرار على انتخابات حرة ونزيهة.

وأكدت الصحيفة أن الدفع الدبلوماسي لإجراء الانتخابات في الكانون/ديسمبر من شأنه أن يخدم المصالح الأمريكية، موضحة أن الخطوة الأولى الجيدة تتمثل في أن يقوم الكونجرس بتمرير قانون الاستقرار في ليبيا، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في أبريل الماضي.

وتابعت “وول ستريت جورنال” بأن ذلك سيخول لبايدن فرض عقوبات على أي أجنبي يقدم دعما كبيرا لمليشيا تهدد السلام، أو تستغل الأصول أو الموارد الطبيعية أو تنتهك حقوق الإنسان في ليبيا.

وشددت على ضرورة ألا يكرر الرئيس بايدن خطأ الرئيس الأسبق باراك أوباما في ليبيا عندما تم تجاهل الملف الليبي حيث أصبحت البلاد مركزا للاتجار بالبشر ومصدرا لأزمة المهاجرين في أوروبا.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

