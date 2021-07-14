وزارة الخارجية: لا صحة لشائعات استقالة المنقوش وتعيين بعض المستشاريين بالسفارات في الخارج

ليبيا – نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية استقالة الوزيرة نجلاء المنقوش، وكذلك قرار تعيين بعض المستشاريين بالسفارات في الخارج، محذرة من الأخبار المغلوطة المتداولة عبر التواصل الاجتماعي.

وزارة الخارجية قالت في بيانها وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لها: “لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار العديد من الشائعات العارية عن الصحة حول وزارة الخارجية والتعاون الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل خبر صدور قرارات تعيين مستشارين في السفارات الليبية، وكذلك خبر تقديم السيدة وزير الخارجية لاستقالتها”.

وأكدت الوزارة عدم صحة هذه الأخبار التي تهدف إلى التشويش على عمل الوزارة، مطالبةً كل وسائل الإعلام تحري الصدق والموضوعية في نقل مثل هذه الأخبار قبل تداولها أو نشرها.

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