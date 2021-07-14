الأبلق: حكومة الدبيبة لم تأخذ بتوصيات البرلمان

قال عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، إن “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قدمت ميزانية موسعة بخمس أبواب وهي المرتبات، التسييري، التنمية، الدعم، الطوارئ، مؤكداً أن لجنة المالية بمجلس النواب أخذت الميزانية وقتلتها بحثاً”، على حد تعبيره.

الأبلق، وخلال مداخلة هاتفية لقناة “التناصح”، الممولة من قبل المفتي المعزول الصادق الغرياني، أضاف: “أن لجنة المالية أخرجت رؤيتها بشأن المالية، حيث سيتم إقرار الباب الأول وكذلك الباب الثاني والرابع، وإلغاء الباب الخامس الخاص بالطوارئ”، متابعا: “ليس لدينا الآن أي مسألة طارئة وإذا حدث أي جائحة في ليبيا تستطيع وقتها الحكومة تقديم ميزانية للطوارئ كباقي دول العالم”.

وعن الباب الثالث الخاص بالتنمية، أوضح أن “الحكومة قدمته مجملًا، لكن رأت اللجنة المالية أن هذا الباب لابد أن يطوق وفق الجانب القطاعي والتوزيع الجغرافي في المشروعات المختلفة لأن الزمن أمام الحكومة قصير جدا”، مستطردا: “نعرف أن هناك أزمة في الكهرباء وهناك مشاكل اضطرارية فربما يتم صرف بعض الميزانيات للبلديات للمختنقات العالقة”.

وبيّن أن حكومة الدبيبة لم تأخذ بتوصيات مجلس النواب التي عرضتها لجنة المالية، مضيفاً أن هناك أطرافا تعرقل جلسات مجلس النواب وتحاول التهريج داخل القاعة ولكن المسؤولية تقع على رئاسة البرلمان لأنها المسؤولة عن ضبط الجلسات.

وواصل: “نحن نعرف أن مجلس النواب عندما ذهب إلى طبرق احتمى بالجغرافيا ولم ينجز شيئاً طيلة هذه المدة حتى أنه بعد توقيع اتفاق الصخيرات لم يستطع عقد جلسة واحدة مكتملة النصاب ربما عادة 10 نواب أو 15 نائب فقط”.

واستكمل: “مجلس النواب عقد اجتماع في مدينة سرت عندما أعطى الثقة للحكومة بعدما استبشر جميع الليبيين بوجود حكومة وحدة وطنية تفرض سيطرتها على كافة التراب الليبي وأيضا لتوحيد المؤسسات السيادية ولكن اعتقد أن الجغرافيا تؤثر في هذا الأمر”.

وذكر أن أغلب النواب يريدون تمرير الميزانية، مشيراً إلى أن هناك قائمة ستصدر في اليومين القادمين بشأن تمرير الميزانية وقع عليها عدد من النواب ستطرح في الإعلام لمعرفة من يعرقل الميزانية.

وأردف: “الميزانية ليست إشكالية في حد ذاتها لأن التعديل الدستوري والقوانين المالية للدولة يقر بأن الحكومة تستطيع صرف 1/12 من الميزانية السابقة، بل الميزانية الحالية وفقاً للتعديل الدستوري، وأعتقد أن الدبيبة سائر في هذا الاتجاه حتى لا تتعطل أمور الدولة”.

ورأى أن الإشكالية الحقيقية في انتخابات 24 ديسمبر المقبل، قائلا: “هذا الجسم الميت سريريًا لن ينجز شيئا إذا بقى على حاله خلال مدة الخمسة أشهر القادمة التي تحتاج إلى إنجاز قاعدة دستورية وكذلك قانون انتخابات ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات التي تحتاج إلى مدة زمنية كافية لكي تستطيع إنجاز العملية والإعداد لها”.

وحول ما تردد عن وجود إطلاق النار حول مقر مجلس النواب، قال: “كنت داخل القاعة ولم أسمع أي إطلاق للنيران، ولكن هناك من قال إن هناك إطلاق نار في الخارج فلا أدري حقيقة ذلك”.

وأوضح أن رئاسة البرلمان طلبت من اللجنة التشريعية تقديم تصور بأمر الميزانية، ووقع عدد من أعضاء اللجنة التشريعية على أن قانون الميزانية وفق الإعلان الدستوري يتطلب أغلبية بـ120 صوتا.

وعن سبب تغيب أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسة إقرار الميزانية، قال إن هناك سلبية عامة لأن مجلس النواب في السابق لم يقم بدوره المنشود ولكنه أربك المشهد السياسي الليبي، وبعض الأطراف التي تريد أن تعرقل الميزانية غابت عن الجلسة السابقة.

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