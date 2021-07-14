سفيرة فرنسا لوزير العمل: بلادنا مستعدة لتقديم الدعم في قطاع التدريب والتأهيل

التقي وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا” سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دو هيلين ” ، و بحث معها العلاقات بين البلدين، خاصة في قطاع التدريب والتأهيل، حيث أكد الوزير على عمق العلاقات بين البلدين ، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بالتعاون المشترك على جميع الأصعدة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، استعرض الوزير مع السفيرة البرامج والمشاريع التي تعتزم الوزارة تنفيذها، وخاصة في مجال التدريب المهني وتطوير الموارد البشرية بالوزارة، والعمل على تحسين كفاءتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة، وثمن الوزير الدعم والمساهمات التي تقدمها الحكومة الفرنسية لليبيا في كل المجالات.

من جهتها أشادت السفيرة بالتعاون المشترك ، كما أبدت استعداد بلادها لتقديم الدعم الفني والتدريبات اللازمة، بخصوص بناء قدرات الشباب الباحثين عن العمل والخريجين والموظفين، مؤكدة على ضرورة إدامة التنسيق بين البلدين في مختلف المجالات .