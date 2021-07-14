المشري يتخذ من وباء كورونا سببًا لزيادة فترة بقاءه في رئاسة مجلس الدولة

وجه مكتب رئاسة ما يسمى “مجلس الدولة”، اليوم الأربعاء، كتاباً إلى أعضاء المجلس.

رئاسة المجلس، وفي كتابها الذي تابعته قناتنا، قال: “التزاما بالعمل بالنظام الداخلي للمجلس، والذي تنص المادة (98) منه على أن

مدة ولاية أعضاء المكتب الرناسي سنة واحدة تبدأ من تاريخ انتخابهم، ويجرى بعدها انتخاب المكتب وفقا لما جاء بالمادة (96) من النظام، ونظرا لانتهاء السنة، الإثنين الماضي، الذي يتزامن مع إجازة عيد الأضحى، ووجود عدد كبير من الأعضاء خارج العاصمة، إما في مناطقهم أو خارج البلد، إضاف إلى تفشي وباء كورونا في عدد من الأعضاء، ومن بينهم أعضاء مكتب الرناسة، فإننا نفيدكم بعقد جلسة الانتخابات بعد انتهاء إجازة العيد مباشرة، وسوف نوافيكم لاحقا بمكان وزمان الجلسة”.

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