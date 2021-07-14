المهدوي: جماعة “الإخوان” تقوم بالمناورة للالتفاف على الشعب والمشاركة في الانتخابات بثوب جديد

ليبيا – قال المحلل السياسي أحمد المهدوي إن منهج جماعة الإخوان هو المناورة، حيث إن الولاء الأول لعناصر الجماعة يكون للمرشد ولقيادات الحزب.

المهدوي أعرب في تصريح لصحيفة “الاتحاد” عن دهشته من قرار حل جماعة “الإخوان” في ليبيا وتغييرها اسمها إلى جمعية “الإحياء والتجديد”، والإيحاء بوجود انقسامات داخل الجماعة بإعلان”الإخواني خالد المشري” وغيره من القيادات الاستقالة من حزب “العدالة والبناء”.

ووصف ما تقوم به جماعة “الإخوان” في ليبيا مؤخرًا بالمناورة السياسية التي تمكنها من الالتفاف على الشعب والمشاركة في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بثوب جديد وشكل مختلف.

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