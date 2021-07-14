عكرة: الجمعة آخر يوم لعودة العالقين من تونس.. وسجلنا 35 إصابة بكورونا بين العائدين

ليبيا – قال وكيل وزارة المالية بحكومة الوحدة وعضو اللجنة الوزارية للعالقين بتونس إبراهيم عكرة إن خطة اللجنة بدأت بأخذ عينات من المواطنين عبر مختبرات معتمدة بتونس، وإذا كان المواطن غير مصاب فيتجه مباشرة إلى الحدود ويُعرَض على مكتب الصحة الدولي لإجراء تحليل سريع، مع التوقيع على تعهُّد بالحجر الذاتي.

عكرة وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الثلاثاء أضاف: “إنه في حال ظهرت الإصابة على المواطن فيُعزَل أسبوعين على حساب الدولة، ويعاد التحليل إلى حين التأكد من شفائه، ليتوجه بعدها للحدود لإجراء تحليل سريع وتوقيع نعهّد بالحجر الذاتي”.

ولفت إلى أن اللجنة باشرت تنفيذ هذا المقترح، لكنها وجدت أن عدد العالقين كبير جدًا في تونس، ومع سرعة أخذ العينات وظهور النتائج تبيّن أن عدد العالقين ما زال في تزايد.

كما أشار إلى أن اللجنة حجزت بدعم من الحكومة، فنادق من الدرجة الأولى للعائلات والمرضى العالقين لأخذ العينات منهم مباشرة.

وتابع: “عدد من جرى ترحيلُهم جوًّا بلغ 500 مواطن، و1500 برًّا عبر الحدود، كما سجّلت اللجنة حتى يوم أمس نحو 35 إصابة موجبة”.

وبين أن أعداد العالقين تقدر بـ 3 آلاف مواطن، مردفًا: “قد أكملنا أكثر من 70% من مشوار إعادتهم إلى ليبيا، وسمحت اللجنة للعالقين التونسيين بالعودة مباشرة إلى بلادهم بعد انتهاء كل الاشتراطات المفروضة من تونس، وقد رُحّل جميع الراغبين في الرحيل منهم كما سمحنا للجثامين بدخول الحدود لكن دون مرافق، تقديرًا لحرمتها”.

وكشف أن يوم الجمعة سيكون آخر يوم للعودة على حساب الدولة الليبية لعودة العالقين في تونس، وبعد ذلك يتكفل المواطن بمصاريف عودته وإقامته.

عكرة قال: إن اللجنة حجزت 3 فنادق، اثنين في جربة والثالث في ليبيا، أما العاصمة التونسية فقد كان عدد العالقين بها قليلًا، فحُجز لهم في أحد فنادقها.

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