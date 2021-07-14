اعتيقة: طريقة إدارة الحوار من قبل البعثة شجعت المعرقلين على فتح النقاش في مسائل محسومة

ليبيا – قال الناشط السياسي خالد سعيد اعتيقة إن طريقة إدارة الحوار من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شجعت الأعضاء المعرقلين لملتقى الحوار على فتح النقاش في مسائل سبق وأن حسمت داخل الملتقى.

اعتيقة أشار خلال تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” إلى أن الحوار ناقش مسائل أخرى كانت محسومة بمقتضى قرارات صادرة عن مجلس النواب، مثل انتخاب الرئيس بشكل مباشر، والتي تعرقل الوصول إلى قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الحالي.

ولفت إلى أن وجود أشخاص بملتقى الحوار توجد حولهم شبهات فساد، وعلمت بها بعثة الأمم المتحدة، ووعدت بفتح تحقيق فيها، ألقى بظلاله على نتائج ملتقى الحوار منذ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

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