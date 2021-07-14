الزناتي: الوضع الوبائي غير خطير في البلاد

أكد وزير الصحة، علي الزناتي، خلال المؤتمر الصحفي أن الوضع الوبائي في البلاد مطمئن، لكن يجب الحذر من الذهاب إلى الهاوية، داعيا الليبيين إلى الالتزام بقواعد السلامة العامة، وأخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة ضد الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أن الزيادة في عدد الإصابات تعكس وعيا شعبيا بأهمية إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس، ما رفع عدد العينات المخبرية خلال الفترة نفسها.
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قناة ليبيا
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
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