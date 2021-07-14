هيبة: الوضع الصحي بليبيا قد يخرج عن السيطرة ما لم نحصل بسرعة على اللقاحات

حذر الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية إبراهيم هيبة، من انهيار المنظومة الصحية في ليبيا الأسابيع القادمة، بدخول فيروس كورونا بتحاوراته الجديدة إلى البلاد.

كتب هيبة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء قائلًا: “في تقديري الوضع الصحي في ليبيا بسبب فيروس كورونا ودخول دلتا الفايرس الهندي قد يخرج عن السيطرة في غضون أسابيع وتنهار مراكز العزل والمنظومة الصحية”.

وتابع قائلًا: “لذلك يجب علي الحكومة استعجال الحصول علي اللقاحات بأي ثمن وأسرع وقت ممكن ووضع آليات توزيع اللقاحات بشكل سلس ومنظم وسريع في كافة ربوع ليبيا مع تجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك”.

واختتم الأكاديمي الليبي المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: “حكومة السراج أجرمت في حق الشعب الليبي وحكومة الدبيبة تمشي دبة دبة …. حمى الله الوطن” وفق قوله.