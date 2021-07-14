المنفي يوجه الدبيبة لتسخير كافة الإمكانات لدعم تونس بعد تدهور الأوضاع الوبائية بها

ليبيا – وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي اليوم الأربعاء كتابًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتسخير كافة الإمكانات لدعم الأشقاء في الجمهورية التونسية، بعد تدهور الأوضاع الوبائية فيها.

المنفي شدد في بيانه الذي نشره عبر مكتبه الإعلامي على وضع الإجراءات اللازمة قيد التنفيذ في أسرع وقت، حتى يتمكن الأشقاء في تونس من مواجهة الجائحة.

ونوه المنفي في خطابه إلى أن تسخير كافة الإمكانات اللازمة يأتي حرصًا من المجلس الرئاسي والشعب الليبي على مؤازرة الشعب التونسي الشقيق في محنته.

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