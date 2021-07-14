الصحة العالمية: ارتفاع كبير بكورونا في ليبيا ونسبة التلقيح لم تتجاوز 6% من السكان

قالت منظمة الصحة العالمية، شهدت ليبيا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا اعتبارًا من الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو، فقد ارتفع المتوسط اليومي للحالات بنسبة 425% حيث زادت الحالات من 246 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 20 يونيو إلى 1293 حالة في الأسبوع الذي بدأ في 4 يوليو.

وأضافت المنظمة في بيان اليوم عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالشرق الأوسط، قد تأكد رسميًا وجود تحوُّرات ألفا وبيتا المثيرة للقلق في ليبيا، كما يُشتبه في انتشار تحوُّر دلتا نظرًا لوجوده في بلدان مجاورة، ولذلك، أُغلقت الحدود مع تونس لمدة أسبوع واحد، ولا يزال مستوى التغطية باللقاحات منخفضًا في ظل التلقيح الجزئي لنسبة لا تتجاوز 5.6% من السكان.

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