قرينقو: حكومة الوحدة حددت ميزانية الجفرة بشكل عشوائي وبدون دراسة

ليبيا – قال عميد بلدية الجفرة سعيد قرينقو إن الميزانية التي خصصتها حكومة الوحدة الوطنية للجفرة، والبالغ قيمتها 4,121,543 دينار حددت عشوائيًا وبدون دراسة؛ لأنها لا تلبي احتياجات البلدية.

قرينقو وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أضاف: “سجّلنا جرائم قتل في البلدية ارتكبها مرتزقة أجانب ونناشد الحكومة ولجنة 5+” العسكرية لإخراج المرتزقة من الجفرة بشكل عاجل وفتح الطرق التي تربط البلدية بالمدن الأخرى”.

وبارك تمكين الحكومة البلديات من تحصيل مواردها المحلية المتمثلة في الرسوم والعوائد على الخدمات المحلية، واصفًا إياها بـ”الخطوة الجادة” التي ستساعد كثيرًا في عمل البلديات التي اثقلتها الديون.

وتابع قرينقو: “لدينا مركز عزل وحيد بالبلدية يؤوي 8 مصابين بفيروس كورونا، وأعداد المصابين في تزايد للأسف الشديد، وما هو متوفر من إمكانيات لن يصمد أمام تزايد الحالات”.

عميد بلدية الجفرة اختتم تصريحه بالقول: “اهتماماتنا تتركز على مشكلتي المياه والصرف الصحي، فالبلدية بها نقص في المياه في بعض المناطق، ولدينا طفح صرف صحي في سوكنة والفرجان؛ بسبب تعطل مضخات الصرف الصحي”.

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