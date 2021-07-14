دي مايو يعلن عن زيارة قريبة لليبيا

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء أنه سيزور مجددا ليبيا في غضون الاسابيع القادمة، مؤكدا اهتمام الحكومة بالاوضاع في ليبيا وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه المتوسط.

وكان دي مايو يرد على سؤال بمجلس النواب حول حادثة إطلاق احد عناصر خفر السواحل الليبي النار على قارب مهاجرين نهاية الشهر الماضي وإذا ما كانت إيطاليا تعتزم المضي قدما في تمويل أنشطته.

وشدد رئيس الدبلوماسية الايطالية في معرض رده على هذا السؤال، على أن سلطات بلاده “لم تقدم ولن تقدم تمويلا لخفر السواحل الليبي”، مشيرا إلى “إن تعزيز قدرات السلطات الليبية على القيام بأنشطة البحث والإنقاذ في منطقة مسؤوليتها، امتثالاً للقوانين الدولية، هو أحد الخطوط التي تتبعها الحكومة”.

وأردف: “جميع مبادراتنا لدعم السلطات الليبية في مجال الهجرة مستوحاة من المبدأ الأساسي المتمثل في حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد”، وأن عمليات الانقاذ هي “جزء من المبادرات الرامية إلى تعزيز إدارة أكثر فاعلية واحترامًا للمعايير الدولية للتدفقات غير النظامية من قبل السلطات الليبية ومكافحة الاتجار بالبشر”.

وقال هذا “أحد الجوانب التي تحظى باهتمام كبير من قبل حكومتنا وحكومة الوحدة الوطنية”.

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