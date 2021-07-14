الجوصمي: الوضع الوبائي في زليتن يشهد تفاقما كبيرا وزيادة في عدد الحالات الموجبة

أوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية زليتن إسماعيل الجوصمي، اليوم الأربعاء، أن الوضع الوبائي يشهد تفاقما كبيرا وزيادة في عدد الحالات الموجبة، وعدد المصابين بالأمس بلغ 137 إصابة و3 وفيات.

الجوصمي، وفي تصريحات صحفية، أشار إلى أن مراكز العزل والفلترة مزدحمة، مضيفاً: “أوقفنا استقبال الحالات من خارج المدينة بسبب نقص الإمكانيات والمعدات الطبية، والحكومة لم توفر لنا ميزانية لمواجهة الجائحة، والبلدية توفر بعض الاحتياجات بجهود ذاتية”.

وتابع: “أغلقنا المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين مع إيقاف صلاة الجمعة، والسماح بإقامة الصلوات الخمس مع مراعاة الاحترازات الوقائية”.

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