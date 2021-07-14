بلدي سرت يعقد اجتماعا لبحث ملفات الصحة والتعويضات المالية والميزانية

عقد المجلس البلدي سرت لبلدية سرت اليوم الاربعاء اجتماعه الثاني برئاسة رئيس المجلس مختار خليفة وبحضور أعضائة الاربعة لبحث عدد من الملفات.

وقال المكتب الإعلامي للمجس إنه تمت مداولة العديد من المواضيع منها نتائج زيارة عميد البلدية إلى طرابلس خلال الايام الماضية وتقييم للقطاع العام و قطاع الصحة وملف التعويضات 2011/2016 ومناقشة مواضيع الميزانية التي ستمنح للبلدية من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح الناطق الرسمي للمجلس البلدي سرت محمد الاميل في بلاغ تحصلت بوابة إفريقيا على نسخة منه، أن المجلس اتفق في اجتماعه اليوم على النقاط التالية:

أولا – دعم الخطوات التي قام بها عميد البلدية في الزيارة لطرابلس

تانيا – تشكيل لجنة لمتابعة الصحة برئاسة مسؤول ملف الصحة

تالثا – الاتفاق على الخطوات التي قام بها عميد البلدية مع وزير الإسكان في ملف التعويضات.

رابعا – الاتفاق على صرف الميزانية التي ستمنح للبلدية وفق البنود المتفق عليها.

خامسا – اتفاق رئيس واعضاء المجلس البلدي سرت على أن المجلس في حالة انعقاد دائم.