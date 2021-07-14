“دي مايو” يعلن عن زيارة إلى ليبيا خلال الأسابيع القادمة

أعلن وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أنه سيزور ليبيا في الأسابيع القادمة، مؤكدا اهتمام الحكومة بالاوضاع في ليبيا وأنشطة خفر السواحل الليبي بمياه المتوسط.

وشدّد دي مايو، في حديثه لمجلس النواب الإيطالي، حول حادثة إطلاق خفر السواحل الليبي النار على المهاجرين الشهر الماضي، على أن السلطات الإيطالية، لم تقدم ولن تقدم تمويلا لخفر السواحل الليبي”.

وأشار وزير الخارجية الإيطالي، إلى إن تعزيز قدرات السلطات الليبية على القيام بأنشطة البحث والإنقاذ في منطقة مسؤوليتها، امتثالاً للقوانين الدولية، هو أحد الخطوط التي تتبعها الحكومة.

وأضاف دي مايو، “جميع مبادراتنا لدعم السلطات الليبية في مجال الهجرة مستوحاة من المبدأ الأساسي المتمثل في حماية أوضاع المهاجرين واللاجئين في البلاد”، وأن عمليات الإنقاذ هي “جزء من المبادرات الرامية إلى تعزيز إدارة أكثر فاعلية واحترامًا للمعايير الدولية للتدفقات غير النظامية من قبل السلطات الليبية ومكافحة الاتجار بالبشر”.

وختم وزير الخارجية الإيطالي، حديثه بالقول، حول الملف “أحد الجوانب التي تحظى باهتمام كبير من قبل حكومتنا وحكومة الوحدة الوطنية”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية