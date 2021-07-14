الغويل: الخلاف القائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية، اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا عبر تقنية الزوم ضم ممثلي حكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ومحمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة، وخالد المبروك وزير المالية، وفاخر ابوفرنة وزير التخطيط، والطاهر الباعور مستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء، ومحمد الدرويش مستشار الشؤون الاقتصادية والتعاون ومنسق فريق العمل الاقتصادي.

وشارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والسفير المصري محمد أبو بكر، والاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل.

وفي هذا الإطار دعا الغويل، مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابياً على إقرار الميزانية العامة للدولة، وأشار إلى أن الخلاف القائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي، قائلا “إن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع حيث سعى رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا، ورأب الصدع، وتجاوز التراكمات السلبية”.

وتابع الغويل، “نحن في حاجة لتوافق السياسي وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية؛ بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لأداء عملها والسعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد”.