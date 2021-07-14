إطلاق حملة تطعيم خاصة بالمناطق التي تشهد زيادة في تفشي كورونا

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قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة، محمد حمودة، اليوم الأربعاء، إن الحكومة استملت حتى الآن نحو 800 ألف جرعة من اللقاح المخصص للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

ولفت حمودة، خلال مؤتمر صحفي رفقة وزير الصحة بالحكومة حول الوضع الوبائي لكورونا، إلى أن من المتوقع وصول 500 ألف جرعة جديدة من اللقاح الروسي الجديد “سبوتنيك لايت” للبلاد.

وأكد حمودة، إنه جرى تطعيم 450 ألف مواطن خلال الفترة الماضية.

وقال حمودة، إن اللقاح الجديد يتميز بأنه يمكن تخزينه في درجة حرارة ما بين 2 إلى 8 درجة مئوية، وليس كما هو الحال مع لقاح “سبوتنيك في” والذي كان يمثل عائقا أمام مراكز التطعيم.

وأكد أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سيقوم بحملة تطعيم خاصة في المناطق الساخنة نسبيا بالنسبة لتفشي فيروس كورونا.

وقال، إن المركز “سيباشر مركز مكافحة الأمراض يوم غد الخميس باستهداف مدينتي مصراتة والزاوية ويومي السبت والأحد، مدن زليتن الخمس زوارة”.