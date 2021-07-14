خطاب اعتذار لصندوق التضامن بنغازي هذه تفاصيله

أخبار ليبيا24

وجّه صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي اليوم الأربعاء اعتذارًا شديًا إلى أصحاب المعاشات الأساسية وموظفي فرع الهيئة عن التأخير في توزيع المرتبات على المصارف.

وقال الصندوق، إن التأخير كان خارجًا عن إرادة الهيئة، مؤكدًا أن موظفي الهيئة بذلوا جهدًا كبيرًا لصرف المرتبات فور وصول التفويض المالي.

وأكد الصندوق أن قام اليوم بتوزيع حوافظ المعاشات الأساسية عن شهر مايو للعام الجاري على المصارف التي بها حساباتهم، كما قام أيضا بتوزيع حوافظ مرتبات الموظفين عن شهري مايو ويونيو.

كما أكد الصندوق، أنه سيتم غدا الخميس توزيع المكافأة المقررة لأصحاب المعاشات الأساسية عن شهري أبريل ومايو المصارف التجارية التي بها حساباتهم.