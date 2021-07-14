ليبيا الان

خطاب اعتذار لصندوق التضامن بنغازي هذه تفاصيله

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

وجّه صندوق التضامن الاجتماعي بنغازي اليوم الأربعاء اعتذارًا شديًا إلى أصحاب المعاشات الأساسية وموظفي فرع الهيئة عن التأخير في توزيع المرتبات على المصارف.

وقال الصندوق، إن التأخير كان خارجًا عن إرادة الهيئة، مؤكدًا أن موظفي الهيئة بذلوا جهدًا كبيرًا لصرف المرتبات فور وصول التفويض المالي.

وأكد الصندوق أن قام اليوم بتوزيع حوافظ المعاشات الأساسية عن شهر مايو للعام الجاري على المصارف التي بها حساباتهم، كما قام أيضا بتوزيع حوافظ مرتبات الموظفين عن شهري مايو ويونيو.

كما أكد الصندوق، أنه سيتم غدا الخميس توزيع المكافأة المقررة لأصحاب المعاشات الأساسية عن شهري أبريل ومايو المصارف التجارية التي بها حساباتهم.

 

الوسوم

بنغازي صندوق التضامن ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك