وقفة احتجاجية في روما تنديدًا بتجديد المهمة العسكرية الإيطالية في ليبيا

ندّدت “جمعيات إيطالية”، تصويت البرلمان الإيطالي على تجديد البعثات الدولية ومنها تلك المرابطة في ليبيا.

وأوضح بيان المنظمين، خلال وقفة احتجاجية أمام ساحة مقر مجلس النواب، “الجميع سيكونون في الساحة وأعينهم مغطاة بعصبة بيضاء، رمز للسلطات التي ترفض الرؤية، والتي تنحني طواعية للهمجية وإلغاء حقوق الإنسان”.

وكشفت المنظمات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، إن وقفتهم هدفت للتنديد “بمسؤولية السلطات الإيطالية في المذابح المستمرة للمهاجرين بمنطقة وسط البحر المتوسط وفي دائرة العنف والاستغلال وانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في ليبيا بشكل ممنهج”.

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