وزيرة العدل تزور مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة

أجرت وزيرة العدل، حليمة البوسيفي، الثلاثاء، زيارة لمؤسسة الأصلاح والتأهيل قرنادة، حيث حضر اللقاء مدير فرع جهاز الشرطة القضائية البيضاء العميد عبدربه الجراري ومعاون مدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل العقيد علي الشامي ورئيس جهاز الشرطة القضائية فرع طرابلس العميد فرج المبروك ومدير إدارة العلاقات والتعاون ومدير المكتب القانوني ومدير إدارة الرعاية الصحية ومدير فرع العدل البيضاء.

وأستهلت الزيارة بالترحيب بالوزيرة كما رحبت الوزيرة بالحاضرين، وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمختنقات التي تواجه المؤسسة كمشاكل الأكتظاظ ونقص مياه الشرب وعدم تجهيز العيادة الطبية بشكل لائق.

كما ناقشت الوزيرة كيفية التموين للنزلاء وأكدت الوزيرة علي ضرورة مراعاة المعايير المحلية والدولية لحقوق الانسان داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل وأكدت على ضرورة ان يعيش النزيل في ظروف ملائمة.