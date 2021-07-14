وزير المالية يزور فرع الوزارة بالبيضاء لبحث ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية

زار كل من وزير المالية الدكتور خالد المبروك ووكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات على سعيفان ، ديوان وزارة المالية والتخطيط (سابقاً) بمدينة البيضاء للاطلاع على كل ما تم انجازه من أعمال إدارية ومالية بالديوان طيلة السنوات السابقة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، أشاد الوزير بهذا الجهد المبذول، وأثنى عليه، حيث أطلع على الحسابات الختامية المقفلة والمنظومات التي تم إنجازها للرفع من معدلات الأداء المالي الحكومي.

وأكد الوزير على ضرورة الاستفادة من هذا العمل المبذول ومن الكوادر الفنية التي أنجزته، عبر افتتاح ديوان لوزارة المالية بالمنطقة الشرقية، ليساهم بشكل كبير وفعال في تسهيل الخدمات المالية لكافة الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة الواقعة في نطاق عملها والمحافظة على تدفق كافة البيانات المالية الحكومية بسرعة ويسر لتسهيل الخدمات للمواطنين.