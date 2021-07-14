القيادة العامة للجيش الليبي ترفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمن (فيديو)

دعت القيادة العامة للجيش الليبي ،المجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية بالالتزام بخرطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن ،بما في ذلك اخراج كل القوات النظامية الأجنبية و المرتزقة دون استثناء ،و إجراء انتخاابت في موعدها المحدّدة .

و شدّدت القيادة العامة في بيان تلاه الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري ،على ضرورة التزام هذه السلطة على ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر برلين الأول و الثاني بشأن إخراج كافة القوات الأجنبية و المرتزقة قبل موعد الانتخابات في 24 ديسمبر وليس بعدها .

كما أكدت القيادة العامة على ضرورة وجود آلية و رؤية و طنية جادة لحل الميليشيات و المجموعات الخارجة عن القانون و سحب سلاحها و إعادة دمجها في المؤسسة العسكرية و الأمنية الرسمية في لدولة.

و أعلنت القيادة العامة عن رفضها لأي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو اجنبي يستثني اي قوة اجنبية او مرتزقة داخل التراب الليبي بتعلّة وجود اتفاقيات ابرمتها السلطة السابقة ولم تعرض اساسا على مجلس النواب الليبي.

وشدّدت القيادة العامة على تمسكها بالعمل اللجنة العسكرية 5+5 و دعم خطواتها المهنية ،رافضة اي تصرّف يؤثر على عمل و اختصاص هذه اللجنة الهادفة إلى اخراج كافة القوات الأجنبية ،متوجّهة بالشكر إلى البعثة الأممية للدعم في ليبيا على جهودها لدعم هذه اللجنة.