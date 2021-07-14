ليبيا الان

الغويل لسفراء واشنطن وأوروربا والقاهرة: الخلاف القائم على الموازنة العامة للدولة.. سياسي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

عقدت مجموعة العمل الاقتصادية اليوم الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 اجتماع موسع عبر تقنية الزوم ضم ممثلي حكومة الوحدة الوطنية سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة وخالد المبروك وزير المالية و فاخر ابوفرنة وزير التخطيط و الطاهر الباعور. مستشار ومدير إدارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي برئاسة الوزراء و أمحمد الدرويش مستشار الشؤون الاقتصادية و التعاون و منسق فريق العمل الاقتصادي.

شارك في الاجتماع سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند والسفير المصري محمد أبو بكر و سفير الإتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل و ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منسق البعثة زينينجا و عضوي فريق العمل – ماثيو بروباتشر وروبرت ووكر و جاء ذلك لمتابعة المسار الاقتصادي.

و في هذا الإطار دعا سلامة الغويل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مجموعة العمل الاقتصادية الدولية إلى القيام بدور في عملية التوافق السياسي بما ينعكس إيجابياً إقرار الميزانية العامة للدولة.

أشار الغويل أن الخلاف قائم على الموازنة العامة للدولة أساسهُ سياسي و إن حكومة الوحدة الوطنية منفتحة على الجميع حيث سعى رئيس مجلس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة إلى تمثيل كل الجغرافية الليبية في الحكومة من أجل تقديم المصلحة الوطنية العليا و رأب الصدع و تجاوز التراكمات السلبية، قد بذل أقصى حدود الجهد لاستيعاب الواقع و اعتقد أنه سوف ينجح في ذلك.

و في ذات الصدد قال وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الغويل أننا في حاجة لتوافق السياسي و إلى البيئة السياسية والاجتماعية والثقافية الحاضنة، التي تجعل فرص نجاحه عالية؛ بحيث يرتبط التوافق بعملية بناء السلطة التي تتطلب استكمال من خلال اعتماد الميزانية لاداء عملها و السعي إلى نسج علاقات سياسية تؤدي في محصلتها إلى إدارة الدولة من خلال أكبر قدر من الإجماع السياسي والاجتماعي حولها لكي ينعكس إيجابياً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المنظمات الحقوقية تستنكر استخدام الرصاض لقمع االمتظاهرين وقتلهم في جنوب أفربقيا ـ وعدم استخدامهم خراطيم المياه ـ لتهدئة المتظاهرين بسبب سجن الرئيس الجنوب افربقي جاكوب زوما ـ واستخدام الرصاص يعتبر جريمة في حق المتظاهرين .على حسب قولهم .

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  • -أ وروبا والصهاينة الماسونيين المنحرففين ـ يسعون االى
    تشييع وتهويد الدول العربية ـ وليس لهم علاقة بشئون ليبيا وشئون المؤءسسات والشئون الدينية ةالاعراف في ليبيا ـ
    ورأى المجتمع الليبي محاولتهم للتدخل في شئون ادارة الدولة في مصر ـ ودفغهن رشاوي لقتل العلماء المسلمين فالسجون ـ انتقاما للسائح الايطالي تاجر وهرب الاثار في مصر .. وكانت الكنيسة احتفلتت بقتل المسلمين في مصر واتهامهم زورا وظلماً ـ
    والأن فرنسا تحاول التدخل في توظيف المؤسسات الوطنية في مصر ـ وتفتري عالمسلمين الموظفين بالتحرش بالعميلات الانجاس ـ لطرد الادارات الاسلامية في مؤسسات وطنهم .. بسبب العنصرية فالدين واللون ..؟!!!! لا يعقل .. وقرارات تدل عالتخلف .. وعلى ضعف الحكمة وقلة الخبرة في القضاة داخل معظم الدول العربية .

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  • أعلن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها حظر استيراد الكلاب من 113 دولة، بينها مصر، وذلك خلال الستة أشهر المقبلة، بسبب ما وصفه من مخاوف داء الكلب، وشمل الحظر كل أصناف الكلاب بما فيها كلاب الدعم العاطفي، وأي دولة تشير البيانات الى انتشار داء الكلب بها.

    وقال بيان صادر عن المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض، إن الإعلان يأتي وسط قفزة في استيراد الكلاب داخل الولايات الأمريكية، وارتبطت بزيادة تبني الكلاب طوال فترة وباء كورونا، والتي اتضح أن مئات منها لديها شهادات مزورة بخلوها من داء الكلب.

    وأوضح البيان، أن هذا الإجراء مهم لضمان صحة الكلاب المستوردة إلى الولايات المتحدة وسلامتها، ولحماية الصحة العامة من إعادة إدخال أنواع مختلفة من فيروس داء الكلب،

    يذكر أن الولايات المتحدة تستورد حوالي مليون كلب كل عام، وتمثل الكلاب التي تجلب إليها من الدول التي تعد الآن عالية المخاطر، حوالي 6 في المئة من هذا العدد، وينتشر داء الكلب في جميع أنحاء العالم ويقتل 59000 شخص سنوياً، ويكون داء الكلب غالباً قاتلاً بمجرد بدء ظهور الأعراض على الشخص المصاب.

    وخلال عام 2020، وجد مركز السيطرة على الأمراض أكثر من 450 كلباً وصلت إلى الولايات المتحدة بشهادات مزيفة، وأضافت أن بعض أصحاب الحيوانات الأليفة، وغيرهم من محبي الحيوانات، قد يمنحون، على أساس محدود للغاية، استثناءات من هذا الحظر، إن حصلوا على موافقة مكتوبة من مراكز السيطرة على الأمراض قبل 30 يوما على الأقل من دخول الكلاب المعتزم إلى الولايات المتحدة.

    وقال مصدر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه لم ترد حتى الآن أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن من الجانب الأمريكي، مؤكداً التزام مصر بمكافحة مرض السعار، وأن إجراءات السيطرة على المرض بمصر تتمثل في تحصين الحيوانات الأليفة المملوكة للأفراد، وتحصين الحيوانات المعقورة وجميع الحيوانات المخالطة لها مع وضعها تحت الحجر البيطرى لتقديم الرعاية البيطرية اللازمة لها.

    وتابع بأن صادرات مصر من الكلاب عالمياً لا تزيد عن 2000 كلب وهي من أنواع شبرد، وولف، وبول دوج، والولو، وهي لهواة التربية المنزلية ولا تزيد نسبة الولايات المتحدة منها عن 15%، مؤكداً تحصين ما يقرب من 30 ألف حيوان بلقاح السعار العام الماضي.

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  • تجار الحيونات يطلقون القردة في شوارع الخليج
    youtube.com/watch?v=btqxMmn-MCo

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  • تجار الحيونات يطلقون القردة في شوارع الخليج

    youtube.com/watch?v=L8O9Fpgay5U

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