المجلس البلدي سرت يناقش ملفات الصحة والتعويضات المالية والميزانية

عقد المجلس البلدي سرت، اليوم الأربعاء، اجتماعه الثاني برئاسة عميد البلدية مختار خليفة المعداني وبحضور أعضائه الأربعة، والذي خصص لمناقشة ملفات الصحة والتعويضات المالية للأسر التي تضررت منازلها جراء الحرب، وكذلك الميزانية المرتقبة للبلدية.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع ناقش نتائج زيارة عميد المجلس البلدي مختار المعداني إلى العاصمة طرابلس خلال الأيام الماضية وتقييم القطاع العام وخاصة طاع الصحة وملف التعويضات للمتضررين من أحداث العامين 2011 و2016، وكذلك مناقشة مواضيع الميزانية التي ستمنح للبلدية من وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف الأميل أن عميد وأعضاء المجلس البلدي سرت اتفقوا خلال الاجتماع على دعم الخطوات التي قام بها عميد البلدية خلال زيارته إلى طرابلس سيما الخاصة بملف التعويضات التي اتفق بشأنها مع وزير الإسكان، وتشكيل لجنة لمتابعة الصحة برئاسة مسؤول ملف الصحة في البلدية.

ونوه الناطق باسم بلدية سرت إلى أن عميد وأعضاء المجلس البلدي اتفقوا على صرف الميزانية التي ستمنح للبلدية وفق البنود المتفق عليها، وأن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا