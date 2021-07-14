القيادة العامة تدعو المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة الى الالتزام بنصوص خارطة الطريق لاخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء واجراء الانتخابات في موعدها المحدد

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن جلسة مجلس الأمن حول ليبيا.

القيادة العامة، وفي بيانها الذي طالعته قناتنا، قالت: “في الوقت الذي تتابع فيه القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية انعقاد جلسة مجلس الأمن حول ليبيا يوم الخميس، نأمل وصول المجتمعون في هذه الجلسة الى رؤية واحدة تدعم الاستقرار في ليبيا على الأمد القصير والبعيد وصولا الى الانتخابات في يوم 24 ديسمبر القادم”.

ودعت القيادة العامة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن بملتقى الحوار السياسي وفقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 كنص أنتج هذه السلطة المؤقتة بما في ذلك اخراج كل القوات النظامية الأجنبية والمرتزقة دون استثناء واجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.

وشددت القيادة العامة على ضرورة تنفيذ هذه السلطة المؤقتة لم اتفق عليه في مؤتمر برلين الاول والثاني بشأن اخراج كل القوات الاجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات في اربعة وعشرين ديسمبر وليس بعدها مع ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل الميليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها واعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية في الدولة.

ورفضت القيادة العامة “أي طرح انتقائي من اي طرف محلي او أجنبي يستثني أي قوة أجنبية او مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوة وجود اتفاقيات ابرمتها السلطة السابقة منقوصة الشرعية والمشروعية ولم تعرض اساسا على مجلس النواب الليبي الشرعي ومقره طبرق للمصادقة عليه”.

وشددت القيادة العامة على تمسكها بعمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ودعم خطواتها المهنية ونرفض أي تصرف يؤثر على عمل واختصاص هذه اللجنة كونه يمس بالهدف الأهم وهو اخراج كل القوات النظامية الاجنبية والمرتزقة وغيرها من الخطوات الهامة التي تعمل هذه اللجنة بخطوات ثابتة بتنفيذها وفقا لقرارات مجلس الامن، مثنيةً على جهود بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا الداعمة لهذه اللجنة.

ونوهت القيادة العامة على تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الارهاب وخلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة بالجنوب الغرب حيث تقوم القوات المسلحة حاليا بجهود عظيمة وفعالة للقضاء على أوكار الإرهاب، داعيةً المجتمعين في مجلس الامن الى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة.

وأكدت أنها كانت ولا زالت رافدا دائما الامن والاستقرار ومعولا للوحدة والسيادة الوطنية وداعمة الامم المتحدة ومجلس الامن ولمخرجات مؤتمر برلين الاول والثاني لتلبية ما تم ذكره في هذا البيان وتحقيقا لرغبة وأمال الليبيين وعلى وجه الخصوص ضرورة المغادرة الفورية للقوات الأجنبية النظامية والمرتزقة مهما كان نوعها او عددها او حجج وجودها دون استثناء.

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