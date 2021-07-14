القيادة العامة توجه 6 رسائل لمجلس الأمن قبيل انعقاده غدا

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية بيانا هاما منذ قليل يتضمن 6 رسائل موجهة من القيادة العامة لمجلس الأمن قبيل انعقاده غدا الخميس.

وقال المسماري:” في الوقت الذى تتابع القيادة العامة للقوت المسلحة الليبية العربية الليبية انعقاد جلسة الأمن يوم الخميس، فهى آملة إلى وضع رؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا وصولا لأجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، لذا تؤكد على التالي: