القيادة العامة توجه 6 رسائل لمجلس الأمن قبيل انعقاده غدا

أعلن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية بيانا هاما منذ قليل يتضمن 6 رسائل موجهة من القيادة العامة لمجلس الأمن قبيل انعقاده غدا الخميس.
وقال المسماري:” في الوقت الذى تتابع القيادة العامة للقوت المسلحة الليبية العربية الليبية انعقاد جلسة الأمن يوم الخميس، فهى آملة إلى وضع رؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا وصولا لأجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل، لذا تؤكد على التالي:
- دعوة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة بالالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 كنص أدي لتشكيل السلطة المؤقتة.
- نشدد على ضرورة تنفيذ هذه السلطة لما اتفق عليه بمؤتمر برلين اللأول والثاني بإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل الانتخابات يوم 24 مع وجود رؤية وطنية جادة لحل المليشيات
- نرفض أي طرح من طرف محلي أو أجبني يستثنى خروج المرتزقة أو قوات أجنبية بدعوى من إبرامها السلطة السابقة منقوصة المشروعية ولم تعرض من الأساس على مجلس النواب.
- تشدد القيادة العامة على تمسكها بعمل لجنة 5+5 ونرفض أي تصرف يخص عملها وهدفها الأهم إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
- نتوه القيادة العامة على تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب خاصة الجنوب الغربي حيث تقوم القوات المسلحة بجهود للقضاء عليه.
- تدعو القيادة العامة المجتمعين بمجلس الأمن لوضع رؤية واضحة لنزاهة الانتخابات المقبلة.
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