القيادة العامة توجه رسالة لمجلس الأمن

أخبار ليبيا24

أعربت القيادة العامة للقوات المسلحة عن ترحيبها بعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول ليبيا، متمنية أن يتوصل المجلس إلى رؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا على الأمد القصير والبعيد وصولا إلى إجراء الانتخابات يوم 24 ديسمبر.

ودعت القيادة العامة، في بيان مصور ألقاه الناطق باسم القائد العام، اللواء أحمد المسماري، المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة إلى الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وشددت القيادة، على تنفيذ ما اتفق عليه في مؤتمري برلين الأول والثاني بشأن إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة قبل موعد الانتخابات المحدد وليس بعده.

ودعت القيادة إلى ضرورة وجود رؤية وطنية جادة لكيفية حل المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية للدولة.

وأكدت القيادة رفضها التام لأي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا بدعوى وجود اتفاقيات أبرمتها حكومة الوفاق دون عرضها ونيل الثقة من قبل مجلس النواب.

وشددت القيادة على دعمها لعمل اللجنة العسكرية المشتركة ودعم خطواتها المهنية ورفض أي تصرف يؤثر على عملها واختصاصها، معربة بالخصوص عن شكرها لبعثة الأمم المتحدة على جهودها الداعمة للجنة.

وجددت القيادة تأكيد تمسكها بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وضرب خلاياه النشطة في عدة مناطق وخاصة في الجنوب الغربي، مؤكدة أن القوات المسلحة تقوم بجهود عظيمة وفعالة للقضاء على أوكار الإرهاب.

ودعت القيادة مجلس الأمن إلى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة.

وقالت إنها كانت ولازالت رافدا وداعما للسلام والاستقرار ومعولا للوحدة والسيادة الوطنية وداعمة لجهود الأمم المتحدة ومجلس الأمن ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني.