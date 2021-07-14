لجنة 5+5 تحيل تأمين الطريق الساحلي للداخلية

تسلمت وزارة الداخلية تأمين الطريق الساحلي تنفيذا لمقررات اللجنة العسكرية 5+5 التي أكدت على فتح الطريق الساحلي خدمة للمواطنين.

وأفاد العقيد بالوزارة، يوسف بوزريق، أن الوزارة تسلمت تأمين الطريق الساحلي من بوابة أبو قرين غربا إلى بوابة الخمسين شرقا.

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