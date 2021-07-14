الجغداف عن جدل الميزانية : لا شرعية للصرف وفقا للقرار 12/1

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

14 July, 2021

تساءل الخبير المالي رجب الجغداف حول الجدل الدائر في تسيير اعمال حكومة الوحدة الوطنية مع تأخر اعتماد ميزانيتها

وقال الجغداف في منشور على حسابه بموقع الفيس بوك “على أي أساس تعتمد حكومة الوحدة الوطنية في الصرف وفقأ للقرار 12/1 من ميزانية عام 2020م ؟ هل على أساس الترتيبات المالية لحكومة الوفاق سابقا للعام 2020م وتعتبرها كانت ميزانية عامة للدولة الليبية ؟

وبالتالي هي في هذه الحالة لا تعتبر في ميزانية الحكومة الليبية / المؤقتة سابقا في عام 2020م كانت ميزانية عامة للدولة الليبية رغم اعتمادها في ذلك الوقت من البرلمان الليبي “الحالي” ؟”

وواصل الجغداف منشوره قائلا “ألم تكن الدولة الليبية في عام 2020م في حالة انقسام سياسي (مؤسساتي) تدار بحكومتين ولكل منها مصرف مركزي مستقل أحده في مدينة طرابلس والثاني في مدينة البيضاء ؟ ولماذا إذا سميت (حكومة الوحدة الوطنية) الآن لولا الانقسام السابق إلي نهاية العام 2020م ؟ وبالتالي نرى لا شرعية للصرف وفقا للقرار 12/1 لعدم وجود ميزانية عامة موحدة للدولة الليبية في عام 2020م ولا حتى للأعوام التي سبقته “.

وأورد الجغداف ملاحظة في منشوره قال فيها “نص قانون النظام المالي للدولة الليبية، إذا لم يتم إقرار الميزانية الجديدة قبل بدء السنة المالية تفتح بقرار من مجلس قيادة الثورة اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من أثنى عشر من اعتمادات السنة السابقة” انتهى النص .

وغير المعدلة الي تاريخه ،وللعلم ان حوار تونس جنيف الذي أنتج السلطة التنفيذية الحالية في الدولة الليبية لا يتضمن “ترتيبات مالية” على غرار اتفاق الصخيرات الذي كان يتضمن ذلك ، الأمر الذي يستوجب اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2021م من قبل مجلس النواب الحالي” .

وختم الجغداف منشوره مربحا بالنقاش في رأيه قائل “الموضوع قابل للنقاش المالي القانوني” .