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كويدير: سنستعين بقرار مجلس النواب عام 2014 لانتخاب رئيس الدولة مباشرة

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال عضو اللجنة المنبثقة عن مجلس النواب لوضع تشريعات الانتخابات مفتاح كويدير إن اجتماعنا الأول سيكون مع المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، وسيتركز عملنا حول وضع تشريع للانتخابات البرلمانبة والرئاسية.

أضاف كويدير في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء قائلًا: ” لدينا قرار صادر عن مجلس النواب للعام 2014 بشأن آلية انتخاب رئيس الدولة مباشرة، وسنستعين به في عملنا باعتباره ملحقا دستوريا”.

وواصل قائلًا: “المقاعد ستكون حسب الدوائر وفق القانون 17 للعام 2013 الصادر عن هيئة الدستور، يراعى فيها عدد السكان والتوزيع الجغرافي ولن تحسب المناطق مجتمعة” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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