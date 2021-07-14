«جون أفريك»: المنفي يزور الكونغو برازافيل يومي الخميس والجمعة

كشفت مجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن زيارة ستقود رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى العاصمة الكونغولية برازافيل يومي 15 و16 يوليو الجاري بدعوة من الرئيس دينيس ساسو نغيسو.

ووفق معلومات المجلة سيشارك المنفي في اجتماع عمل مع رئيس الدولة الكونغولي، استبقها الأخير برسالة مؤرخة 7 يوليو باعتبارها رئيس اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، طالب المنفي من خلالها رغبته في مناقشة تطور الأزمة السياسية والأمنية في بلاده.

وأشارت «جون أفريك» إلى دور رجل الأعمال والمستشار الفرنسي الجزائري الطيب بن عبد الرحمن، في تسهيل الاجتماع في العاصمة برازافيل، وهو الذي يتنقل بسهولة في الأوساط الدبلوماسية ويعمل مستشارا في الملف الليبي منذ 2017.

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وللإشارة كان الرئيس الكونغولي في آخر اجتماع لقادة المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا في العاصمة برازافيل مطلع يونيو الماضي عبر عن أسفه لـ«تخاذل المجتمع الدولي» حيال الدعوات المتواصلة التي وجهها سابقا الرئيس التشادي الراحل إدريس ديبي «من أجل حل دائم للأزمة الليبية»، بعدما أدت بآثارها المتعددة إلى زعزعة استقرار جميع دول الساحل.

وندد بتمركز الجماعات الجهادية والمسلحة من جميع الجهات في ليبيا مع دعوته الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشكل متكرر إلى إيجاد حل عاجل للازمة في هذا البلد.

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