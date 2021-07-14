الدبيبة يشارك بمراسم توحيد منظومة الامتحانات

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الخميس مع وزير التربية والتعليم موسى المقريف بالمركز العام لتدريب المعلمين في الاجتماع الخاص بمديري مراكز الامتحانات بالبلديات والذي تم خلاله توحيد منظومة الامتحانات لكافة المراحل التعليمية بعد سنوات طويلة من الانقسام في هذا القطاع، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ومدير مركز تدريب المعلمين والعاملين بالمركز الوطني للامتحانات.

وخلال كلمته أكد رئيس الحكومة بأن توحيد منظومة الامتحانات بعد سبع سنوات من امتحانات مختلفة داخل بلاد واحدة، خاصة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خطوة إيجابية، كما أن الاهتمام بالتعليم هو أحد الأهداف الأساسية لحكومة الوحدة الوطنية.