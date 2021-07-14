باحث إيطالي يدعو إلى تغيير التعامل مع ملف الهجرة بعيدًا عن السياسة

تعليقًا على تقرير المنظمة الدولية للهجرة، دعا الباحث الإيطالي في معهد الدراسات السياسية الدولية، ماتّيو ڤيلّا، إلى اعتماد نهج أكثر براغماتية بعيدا عن التأثيرات السياسية في ملف الهجرة غير القانونية.

وأوضح الباحث، في تصريحه لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء، أنه “إذا نظرنا فقط إلى طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا، فإن هذه المعطيات تدعونا إلى التفكير بالعقل وليس بالبطن (بشكل اندفاعي)، واعتماد سياسات تستند إلى الأرقام والبيانات”.

وأشار الباحث الإيطالي في معهد الدراسات السياسية الدولية، إلى أنه “من ناحية الوفيات في البحر، نحن بعيدون اليوم عن أسوأ لحظات عام 2016، عندما كان هناك ما يقرب الـ3 آلاف ضحية في الأشهر الستة الأولى”.

وأضاف الباحث، “مقارنة بالعام الماضي، ازداد خطر فقدان حياة الناس في البحر من حيث العلاقة بين أعداد المغادرين والوفيات بنسبة 1.2٪ إلى 2.2٪، مقارنة بمتوسط تاريخي أقل بقليل من 2٪”.

واعتبر ڤيلّا، تقرير المنظمة الدولية للهجرة، بمثابة “الإنذار”، موضحا “إنذار المنظمة الدولية للهجرة مبررًا على ضوء التوجه التصاعدي المتزايد حالياً وبشكل واضح”.

وبحسب رؤيته للبيانات الحالية، أوضح الباحث أنها بعيدة جدًا بأي حال من الأحوال عن تلك المرتبطة بفترة سياسة الموانئ المغلقة.. قفزت نسبة الضحايا إلى ما يقرب الـ7٪.. ، مما يدل على وجود خطأ ما في استراتيجيتنا لمحاربة الهجرة”

وختم ڤيلّا حديثه للوكالة الإيطالية، أنه “إذا كان مبدأ: إذا لم يرحلوا، فلن يموتوا صحيحًا بالنسبة لأستراليا، فهو خاطئ في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط.. لأنه حتى إذا قلت حالات المغادرة، فإن الخطر بقي مرتفعاً للغاية”.

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